Кардиолог предупредила о вреде чая и кофе после перенесенного COVID-19

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Следует воздержаться на некоторое время от черного чая и кофе после перенесенного коронавируса. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили.
Она отметила, что данные напитки вызывают учащенное сердцебиение, что после болезни может только навредить.
"Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка", – сказала специалист в интервью радио Sputnik.
Она отметила, что данная рекомендация касается всех переболевших коронавирусом, а не только тех, кто перенес инфекцию в тяжелой форме. Бабаликашвили пояснила, что лучше всего отказаться от этих напитков на два или три месяца.
При этом на зеленый чай ограничения не распространяются. По словам врача, этот напиток содержит вещества, которые положительно влияют на тонус сосудов.
Ранее ученые рассказали о сокращающих продолжительность жизни напитках. Эксперты на протяжении 20 лет изучали часто употребляемые женщинами безалкогольные напитки. В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек, средний возраст – 53 года.
Исследование показало сильное влияние сладких морсов, воды и чая на здоровье участниц, которые употребляли эти напитки каждый день. Спустя 20 лет более 14 тысяч женщин умерли из-за сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний. Эти женщины любили употреблять сладкую воду более семи порций в неделю.
Эксперты выяснили, сколько кофе за год выпивает среднестатистический россиянин
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