Ученые рассказали о влиянии кофе на печень

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Употребление 3–4 чашек кофе в день снижает риск развития хронических болезней печени на 20%, выяснили британские медики. Об этом сообщает "Газета.ру".
У любителей кофе также на 49% ниже риск смерти от таких болезней, отметили ученые. Это было зафиксировано при раздельном рассмотрении растворимого кофе, молотого и кофе без кофеина.
"В большой выборке в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени", – рассказал соавтор исследования Пол Родерик.
Отмечается, что ученые проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет, а также изучили состояние их печени в течение периода длительностью почти 11 лет. Таким образом, было обнаружено 3 600 случаев хронического заболевания печени, 1 839 случаев жировой болезни и 301 летальный исход.
В то же время исследователи отмечают, что доказать то, что кофе сам по себе снижает риск хронических заболеваний, пока не получается. Однако результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что этот напиток может быть одним из эффективных ингредиентов в борьбе за здоровье печени.
Ранее ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай выявили связь между употреблением кофе и болезнью глаз. Специалисты проанализировали записи о более чем 120 тысяч участников исследования в возрасте от 39 до 73 лет. Добровольцев попросили указать, столько напитков с кофеином они употребляют ежедневно – гипотеза состояла в том, что это вещество увеличивает риск появления глаукомы.
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