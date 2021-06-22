Ученые рассказали о влиянии кофе на печень

Фото: depositphotos/Olegkalina

Употребление 3–4 чашек кофе в день снижает риск развития хронических болезней печени на 20%, выяснили британские медики. Об этом сообщает "Газета.ру".

У любителей кофе также на 49% ниже риск смерти от таких болезней, отметили ученые. Это было зафиксировано при раздельном рассмотрении растворимого кофе, молотого и кофе без кофеина.

"В большой выборке в Великобритании подтверждено, что употребление кофе защищает от тяжелых заболеваний печени", – рассказал соавтор исследования Пол Родерик.

Отмечается, что ученые проанализировали данные 494 585 участников британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет, а также изучили состояние их печени в течение периода длительностью почти 11 лет. Таким образом, было обнаружено 3 600 случаев хронического заболевания печени, 1 839 случаев жировой болезни и 301 летальный исход.

В то же время исследователи отмечают, что доказать то, что кофе сам по себе снижает риск хронических заболеваний, пока не получается. Однако результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что этот напиток может быть одним из эффективных ингредиентов в борьбе за здоровье печени.

Ранее ученые Медицинской школы Икана при медицинском центре Маунт-Синай выявили связь между употреблением кофе и болезнью глаз. Специалисты проанализировали записи о более чем 120 тысяч участников исследования в возрасте от 39 до 73 лет. Добровольцев попросили указать, столько напитков с кофеином они употребляют ежедневно – гипотеза состояла в том, что это вещество увеличивает риск появления глаукомы.