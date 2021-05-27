Ученые назвали случаи, в которых кофе не имеет эффекта

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Американские ученые оценили противодействие кофеина негативному влиянию недосыпания и выяснили, что в некоторых случаях кофе будет бесполезен. Об этом сообщается в журнале Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Для эксперимента исследователи с факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган собрали группу добровольцев из 275 человек. Половина участников провела ночь без сна, другая – ночевала дома.

Каждый из участников на следующий день исследования получил капсулу кофеина или плацебо, после чего прошел простой тест на концентрацию внимания и решил одну задачу.

"Мы обнаружили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал успешно выполнить только более легкую задачу, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения", – заявил руководитель исследования доктор Кимберли Фенн.

Ученые напомнили, что кофеин действительно увеличивает энергию, снижает сонливость и может улучшить настроение, но не способен в полной мере заменить ночной сон. Постоянный недосып, в свою очередь, снижает познавательные способности и негативно сказывается на иммунитете, подчеркнули специалисты.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, употребление кофе по утрам, особенно натощак, может раздражать слизистую оболочку желудка. Наибольшие риски напиток представляет для людей с гастритом.

