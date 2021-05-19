Диетологи назвали альтернативу утреннему кофе

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Диетологи назвали полезную и вкусную альтернативу утреннему кофе в виде различных видов чая. Врачи отметили, что кофе может отрицательно влиять на работу пищеварительной системы.

Так, нутрициолог Кери Ганс предложил пить японский чай матча или любой другой зеленый чай. По словам специалиста, он не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, сообщает Well and Good.

Кроме того, качестве замены обычному кофе может выступить грибной кофе, который готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе. Отмечается, что он содержит минимум кофеина.

Диетолог рассказал, что хорош утром и белый чай, ведь он содержит антиоксиданты и полифенолы, помогающие бороться с воспалительными процессами и замедляющие старение.

По утрам, как считают медики, можно пить красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

Ранее врач оценила риск возникновения рака желудка из-за чая с молоком. По ее словам, информация об этом является мифом.