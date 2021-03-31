Диетолог назвала норму кофе в день

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Резких запретов на объем выпиваемого кофе в день не существует, однако этот напиток следует употреблять с осторожностью, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Она предлагает выпивать по 1–2 чашки кофе в день.
"Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин – употреблять не более 3 миллиграммов кофеина на один килограмм массы тела. Это значит, что при массе тела 70 килограммов можно себе позволить не более 210 миллиграммов кофеина, то есть не более 5–6 чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день", – цитирует Стародубову РИА Новости.
Людям с предрасположенностью к повышению артериального давления и с сердечно-сосудистыми заболеваниями специалист советует быть осторожнее при употреблении кофе. Также этот напиток не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: например, язвенной болезни или обострении гастрита. Все дело в том, что кофе оказывает некоторое раздражающее действие.
Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, что остывший кофе с молоком или сливками может оказаться вредным для здоровья. Специалист пояснила, что влага является оптимальной средой для развития бактерий. Таким образом, в напитке с молоком или сливками за короткий срок могут появиться различные микроорганизмы.
До этого врач Дианова рассказывала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Она отмечала, что ежедневное употребление напитка может сформировать зависимость.
Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о кофе. Он заявил, что напиток не противопоказан людям, страдающим от болей в сердце.
"Городской стандарт": кофе
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