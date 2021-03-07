Диетолог предупредила о вреде остывшего кофе

Фото: depositphotos/vitplus

Остывший кофе с молоком или сливками может оказаться вредным для здоровья. Об этом заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в эфире радио Sputnik.

Специалист пояснила, что влага является оптимальной средой для развития бактерий. Таким образом, в напитке с молоком или сливками за короткий срок могут появиться различные микроорганизмы.

"Такой напиток нужно выпить в ближайший час", – порекомендовала Дианова.

Диетолог отметила, что черный кофе можно хранить дольше. При остывании такого напитка лучше оставить его в холодильнике.

Специалист подчеркнула, что только свежесваренный кофе дает человеку определенный психологический эффект из-за характерного аромата и вкуса.

"Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – заключила Дианова.

До этого врач Дианова рассказывала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Она отмечала, что ежедневное употребление напитка может сформировать зависимость.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о кофе. Он заявил, что напиток не противопоказан людям, страдающим от болей в сердце.