Диетолог предупредила о вреде остывшего кофе

Фото: depositphotos/vitplus
Остывший кофе с молоком или сливками может оказаться вредным для здоровья. Об этом заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в эфире радио Sputnik.
Специалист пояснила, что влага является оптимальной средой для развития бактерий. Таким образом, в напитке с молоком или сливками за короткий срок могут появиться различные микроорганизмы.
"Такой напиток нужно выпить в ближайший час", – порекомендовала Дианова.
Диетолог отметила, что черный кофе можно хранить дольше. При остывании такого напитка лучше оставить его в холодильнике.
Специалист подчеркнула, что только свежесваренный кофе дает человеку определенный психологический эффект из-за характерного аромата и вкуса.
"Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – заключила Дианова.
До этого врач Дианова рассказывала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья. Она отмечала, что ежедневное употребление напитка может сформировать зависимость.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о кофе. Он заявил, что напиток не противопоказан людям, страдающим от болей в сердце.
"Городской стандарт": кофе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: