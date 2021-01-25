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Общество

15:39

Врач рассказал, почему не стоит отказываться от кофе

медицина общество

Фото: depositphotos/photofriday

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал, почему не стоит исключать кофе из своего рациона, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, многие отказываются от данного напитка из-за содержащегося кофеина и его стимулирующего действия. Однако его в кофе всего 0,6–0,7% от общего состава, уточнил эксперт, отметив, что данного вещества намного больше в чае.

Арканников добавил, что кофеин даже полезен в разумных количествах. С его помощью можно снять головную боль, устранить сонливость, повысить умственную и физическую работоспособность, пояснил эксперт.

Также, по словам специалиста, кофе может препятствовать старению кожи. Напиток активизирует микроциркуляцию кровотока, а также хорошо стимулирует лимфоток.

Ранее ученые из Великобритании и США выяснили, что употребление какао-бобов может способствовать улучшению функций головного мозга. По словам специалистов, все дело в микромолекулярных соединениях, которые называются флавонолы.

"Городской стандарт": кофе с горечью

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