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Наука

10:13

Ученые рассказали об уникальном свойстве какао

наука

Фото: depositphotos/belchonock

Ученые из Великобритании и США выяснили, что употребление какао-бобов может способствовать улучшению функций головного мозга, сообщает News.ru.

По словам специалистов, все дело в микромолекулярных соединениях, которые называются флавонолы. Их можно встретить не только в какао, но и во многих фруктах и овощах. Также они благоприятно действуют на работу сердечно-сосудистой системы.

В эксперименте ученых принимали участие добровольцы без вредных привычек, болезней сердца, мозга и дыхательных путей. До и после приема какао у них наблюдали за изменениями когнитивных способностей. После чашки какао добровольцы справлялись с тестами на 11% успешнее.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о пользе какао для детей. По ее словам, в какао находится большое количество антиоксидантов, которые способствуют выводу из организма опасных веществ.

"Городской стандарт": какао и цикорий

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