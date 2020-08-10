Врач рассказал, кому стоит заменить кофе на какао

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Ограничить или сократить потребление кофе рекомендуется людям, страдающим желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк в таком случае советует перейти на какао, сообщает News.ru.

По словам врача, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто сталкиваются с повышенным артериальным давлением.

Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно меньше пить кофе, потому что он приводит к сужению сосудов, предупреждает Никитюк. Последний фактор, как подчеркивает специалист, может стать причиной еще большего повышения артериального давления у любителей бодрящего напитка.

В связи с этим людям, привыкшим пить кофе, рекомендуют сделать выбор в пользу какао. При этом пить его в больших количествах не стоит, обращает внимание Никитюк. В какао также есть биологически активные вещества, способствующие повышению артериального давления.

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