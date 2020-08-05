В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков

Фото: depositphotos/IgorTishenko

В свежевыжатах соках, особенно без мякоти, отсутствуют пищевые волокна, необходимые для желудка и кишечника. При этом они находятся в кожуре и мякоти цельных фруктов. Об этом сообщили специалисты Роскачества.

Отмечается, что употребление фруктозы в больших количествах вредит организму так же, как и белый сахар. Если фруктоза не переработалась в печени в глюкозу для получения энергии, то она автоматически превращается в жир.

По мнению экспертов, полезные свойства витаминов в свежевыжатых соках быстро разрушаются из-за соединения с воздухом и перепадом температур. В связи с этим напитки рекомендуется пить в течение 10-15 минут после приготовления.

После употребления соков специалисты советуют прополоскать рот чистой питьевой водой для предотвращения эрозии зубной эмали из-за воздействия пищевых кислот. Также свежевыжатые напитки не рекомендуется пить на голодный желудок, чтобы не раздражать слизистую ЖКТ.

Кроме этого, соки способны вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, а это опасно для людей с диабетом. Врачи также предостерегают от соковых диет, которые не способствует похудению и выводу токсинов. Более того соки могут вызвать проблемы с недостатком незаменимых жирных кислот, дисбалансом электролитов и расстройством пищевого поведения.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что холодный чай и кофе не стоит употреблять в жару из-за их калорийности.