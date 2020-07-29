В Роскачестве рассказали о вреде холодного чая и кофе в жару

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роскачества порекомендовали не злоупотреблять холодным чаем и кофе в жару из-за их калорийности, сообщает газета "Известия".
Эксперты рассказали, что производители холодного кофе используют для смягчения горького вкуса сахар, сливки или другие подсластители, за счет чего напиток становится более калорийным по сравнению с обычным кофе с молоком ил капучино.
В Роскачестве также отметили, что полулитровая бутылка сладкого охлажденного чая может содержать 40–50 граммов сахара, в то время как его максимальная ежедневная доза, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 граммов.
По словам специалистов, такой охлажденный напиток способен нанести вред организму и в том случае, если его температура значительно ниже температуры тела. Отмечается, что это способно вызвать сбой в системе потоотделения.
В качестве альтернативного напитка в Роскачестве посоветовали готовить холодный чай дома, заварив его кипятком и остудив в холодильнике. Для того чтобы избавиться от горького вкуса, можно добавить в напиток мяту или лимон, подчеркнули специалисты.
Ранее в департаменте здравоохранения рекомендовали отказаться от кофе и алкоголя в жару, поскольку они создают лишнюю нагрузку для организма. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников объяснил, что в жаркую погоду организм работает на пределе, пытаясь адаптироваться.
Он отметил, что особенно опасно после приема алкоголя прыгать в холодную воду водоемов. По его словам, летом пикники с алкоголем по этой причине часто становятся причиной трагедий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: