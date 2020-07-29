В Роскачестве рассказали о вреде холодного чая и кофе в жару

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Специалисты Роскачества порекомендовали не злоупотреблять холодным чаем и кофе в жару из-за их калорийности, сообщает газета "Известия".

Эксперты рассказали, что производители холодного кофе используют для смягчения горького вкуса сахар, сливки или другие подсластители, за счет чего напиток становится более калорийным по сравнению с обычным кофе с молоком ил капучино.

В Роскачестве также отметили, что полулитровая бутылка сладкого охлажденного чая может содержать 40–50 граммов сахара, в то время как его максимальная ежедневная доза, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 граммов.

По словам специалистов, такой охлажденный напиток способен нанести вред организму и в том случае, если его температура значительно ниже температуры тела. Отмечается, что это способно вызвать сбой в системе потоотделения.

В качестве альтернативного напитка в Роскачестве посоветовали готовить холодный чай дома, заварив его кипятком и остудив в холодильнике. Для того чтобы избавиться от горького вкуса, можно добавить в напиток мяту или лимон, подчеркнули специалисты.

Ранее в департаменте здравоохранения рекомендовали отказаться от кофе и алкоголя в жару, поскольку они создают лишнюю нагрузку для организма. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников объяснил, что в жаркую погоду организм работает на пределе, пытаясь адаптироваться.

Он отметил, что особенно опасно после приема алкоголя прыгать в холодную воду водоемов. По его словам, летом пикники с алкоголем по этой причине часто становятся причиной трагедий.