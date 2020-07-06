Врач предостерег москвичей от обливания холодной водой в жару

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Обливание холодной водой в жару может обернуться простудой, а если пить холодные напитки через трубочку, то можно заболеть ангиной, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист отметил, что сама по себе жара вызывает стресс организма.

"Температура тела повышается, и разница с температурой воды получается очень большая. Такие перепады могут вызвать обострение сердечно-сосудистых заболеваний у людей неподготовленных, имеющих хронические заболевания или со сниженным иммунитетом. Обливание ледяной водой может спровоцировать простуду", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".

В жару, по словам врача, лучше принимать умеренно прохладный душ или делать прохладные компрессы для лица и головы. Также специалист посоветовал ополаскивать лицо прохладной водой, регулярно проветривать помещения, включать вентиляторы и кондиционеры. При этом Тяжельников подчеркнул, что нужно избегать перепадов температур.

"Например, не стоит с жары заходить в очень холодное помещение или садиться в машину и включать кондиционер на низкую температуру и полную мощность", – пояснил эксперт.

Кроме того, специалист предостерег от употребления холодных напитков через трубочку.

"Лучше пить из стакана маленькими глоточками, тогда напиток успевает согреться во рту, но все же лучше не рисковать, если не хотите испортить лето, подхватив ангину", – добавил он.

Тяжельников напомнил, что в жару обязательно нужно пить достаточное количество воды.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, как избежать резких перепадов давления и спастись от мигрени при резкой смене погоды.

Уразова отметила, что гипертоникам – людям с повышенным давлением – стоит снизить потребление кофе. По мнению врача, рекомендуется выпивать не более четырех эспрессо в день. Соответственно если у человека повышенное давление, то ему стоит сократить это количество до двух чашек минимум.

Обратная ситуация обстоит с гипотониками, страдающими пониженным давлением. Им, по словам врача, кофеин пойдет только на пользу. Также Уразова обратила внимание на необходимость потребления соли в достаточных количествах.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 6 июля, погоду в столичном регионе будет определять антициклон. В результате воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов, по области – 26–31. Осадков в городе ждать не стоит. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

