Врач рассказала, как бороться с перепадами давления и мигренью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала Москве 24, как избежать резких перепадов давления и спастись от мигрени при резкой смене погоды.

По мнению специалиста, лучше всего заранее принять ряд профилактических мер.

"Мы рекомендуем нормальное питание без злоупотребления солью, жирами и углеводами, регулярные кардионагрузки, ходьбу быстрым темпом 5–7 дней в неделю по 45 минут. Они тренируют сосуды и позволяют им адекватно реагировать на такие погодные условия. Ограничиваем все, что вредит сосудам, – курение и потребление алкоголя", – советует терапевт.

Уразова отметила, что гипертоникам – людям с повышенным давлением – стоит снизить потребление кофе. По мнению врача, рекомендуется выпивать не более четырех эспрессо в день. Соответственно, если у человека повышенное давление, то ему стоит сократить это количество до двух чашек минимум.

Обратная ситуация обстоит с гипотониками, страдающими пониженным давлением. Им, по словам врача, кофеин пойдет только на пользу. Также Уразова обратила внимание на необходимость потребления соли в достаточных количествах.

"Пол чайной ложки в день – это минимум. 2,5 грамма – это то, что нужно организму для нормального существования", – заявила терапевт.

Врач считает, что головные боли на фоне перемены погоды могут быть не связаны с повышением или понижением давления.

"Головные боли могут быть и не связаны с давлением. Проблемы с сосудами головы могут возникать отдельно от всего остального тела. Кофеин и кофеиносодержащие препараты помогают в этом случае. Они чуть тонизируют, улучшается венозный отток от головного мозга, уменьшается полнокровие, ощущение тяжести головы. Это ощущение может пройти, если они будут тонизированы", – считает Уразова.

Врач заявила, что при головных болях могут помочь физические нагрузки. По словам врача, они способствуют выработке адреналина. "Это естественное сосудосуживающее вещество, которое тонизирует сосуды головного мозга и облегчает головную боль", – заявила терапевт.

Она подчеркнула, что если боли не прекращаются и становятся систематическими, то необходимо обратиться к врачу для выяснения их причин и подбора индивидуального способа лечения.

Ранее синоптики центра "Фобос" рассказали о погоде в столице на этой неделе.

В частности, горожан ожидает комфортная температура воздуха. В течение недели столбики термометра будут останавливаться на отметке плюс 25 градусов. В конце недели температура воздуха составит 27 градусов.

"При этом завтрашний день единственный, когда температура будет только 20 градусов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром", – отметили в центре "Фобос".

Что касается атмосферного давления, то оно ожидается в пределах нормы в начале недели, однако к среде показатели изменятся.

"В среду давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба и далее – практически до конца недели – будет повышенным. Так что погода будет неплохой – ни жаркой, ни холодной, за исключением завтрашнего дня", – сообщили в центре "Фобос".