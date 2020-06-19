Диетолог рассказала о напитках для утоления жажды в жару

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В жару можно пить коктейли на основе кефира или айрана с душистыми травами и ягодами, посоветовала врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

По ее словам, из-за защищающего от перегрева потоотделения потребность в жидкости повышается до 2–3 литров в день. Пугачева напомнила, что летом для добавления в напитки доступны мята, тархун, мелисса, листья смородины и вишни, свежие огурцы, лимон или лайм.

Еще один вариант – морсы из сезонных ягод. "Если есть время и желание, можно готовить коктейли на основе растительного молока, нежирного кефира, айрана или молочной сыворотки, добавляя к ним те же душистые травы, ягоды, но не сахар", – цитирует врача Агентство "Москва".

Она уточнила, что лучший напиток для утоления жажды – негазированная охлажденная, но не ледяная вода. Диетолог обратила внимание, что вода не должна быть очищена до дистиллированного состояния, поскольку важно восполнять потери электролитов с обильным потом.

Пугачева отметила несладкую газированную воду, но ее не стоит пить много из-за возможного вздутия живота. Не рекомендует специалист сладкие газированные напитки и фруктовые соки, поскольку с жаждой они не справятся.

Сотрудники пожарно-спасательного центра столицы в жару также посоветовали горожанам пить больше воды. В то же время они призвали не употреблять спиртное. На улице в жаркую погоду необходимо избегать долгого пребывания на солнце, носить головные уборы, не купаться в запрещенных местах, не оставлять детей без присмотра.

В пятницу, 19 июня, воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов, в Подмосковье – до 26–31 градуса. Главный специалист Метеобюро столицы, метеоролог Татьяна Позднякова добавила, что в выходные в город придет прохлада, возможны дожди. К понедельнику, 22 июня, температура должна опуститься до 20–21 градуса.