Диетолог рекомендовала есть мороженое маленькими порциями

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Врач-диетолог Наталья Пугачева рекомендовала в летний сезон есть мороженое маленькими порциями для закаливания горла. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Если есть мороженое не торопясь, небольшими кусочками, риска застудить горло не будет. Даже была показана положительная роль мороженого для закаливания этого самого горла, и не только летом", – сказала Пугачева.
Она подчеркнула, что при покупке мороженого следует обращать внимание на его ингредиенты и цвет лакомства. По ее словам, мороженое должно состоять из натуральных компонентов – молока, фруктов, ягод, какао, орехов. Также оно должно иметь естественный цвет, подчеркнула специалист.
Пугачева добавила, что в остальном лакомство каждый выбирает по своим предпочтениям. По ее словам, в летнее время для получения удовольствия можно съесть один-два шарика мороженого. Этого будет достаточно, чтобы насытиться им и охладиться из-за жаркой погоды, подчеркнула диетолог.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала, в каких количествах можно есть мороженое летом. По ее словам, количество не должно превышать одного шарика (50 граммов в день).
Она отметила, что в мороженом содержится слишком много сахара, что негативно влияет на организм в жаркую погоду. Специалист также подчеркнула, что лакомство обезвоживает организм и приводит к нарушению контроля над аппетитом.
Какое мороженое самое полезное
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