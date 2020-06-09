Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

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Врач-терапевт Ольга Кашубина рассказала, кому нельзя есть мороженое. В интервью радио Sputnik она пояснила, что холодный десерт может нанести вред организму из-за большого количества сахара.
Следящим за своим питанием людям Кашубина советовала ограничивать количество употребления мороженого, уточнив, что это сладкий продукт, который необходимо есть как десерт. Она подчеркнула, что любому человеку необходимо следить за содержанием сахара в организме, чтобы не превысить его дневную норму.
Врач добавила, что мороженое способно нанести вред зубам, спровоцировать кариес, поэтому после каждого приема она посоветовала чистить зубы. В особенности это относится к детям, подчеркнула специалист.
Воздержаться от мороженого врач рекомендовала и людям с непереносимостью молока или аллергией на него. Она пояснила, что в первом случае после мороженого человек может испытывать неприятные симптомы в кишечнике.
"Это не опасно, если это не аллергия на молоко. Но, как правило, люди с аллергией на молоко мороженое в принципе никогда не едят", – уточнила Кашубина.
Ранее диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, на что обращать внимание при выборе мороженого. По словам эксперта, полезнее всего обычный пломбир без глазури и различных добавок.
Врач порекомендовала не есть мороженое тем людям, которые страдают от панкреатита, воспаления двенадцатиперстной кишки и проблем с желчным пузырем.
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