Диетолог объяснила, кому нельзя есть мороженое

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Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 рассказала, на что обращать внимание при выборе мороженого. По словам эксперта, полезнее всего обычный пломбир без глазури и различных добавок.

"Сейчас очень модно следить за натуральностью продуктов. Самое главное в отношении мороженого – это следить за добавками: чем меньше ароматизаторов, заменителей чего бы то ни было в составе, тем оно лучше. Больше всего вопросов при выборе вызывает покрытие, глазурь. К самому мороженому все меньше и меньше вопросов, поскольку производители намного тщательнее стали следить за его качеством", – сказала специалист.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Опасность эскимо заключается только в глазури, поскольку там не всегда натуральный шоколад. Нужно обратить внимание на то, что стоит в списке у глазури на первом месте. У большинства – сахар. Но мало кто об этом задумывается. Это удешевляет стоимость глазури. Получается, что в глазури много трансжиров, которые опасны для организма. Настоящая глазурь должна быть сделана из шоколада.

Также, по словам эксперта, при выборе лакомства следует обращать внимание на различные исследования мороженого. "Можно быстро понять, кто, где и в чем конкретно грешит", – пояснила Дианова.

Врач порекомендовала не есть мороженое тем людям, которые страдают от панкреатита, воспаления двенадцатиперстной кишки и проблем с желчным пузырем. "Особенно отказаться от лакомства стоит в периоды обострения таких болезней, поскольку холодное мороженое может вызывать спазм", – отметила собеседник Москвы 24.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Я бы еще не рекомендовала есть мороженое сердечникам. Им особенно нужно внимательно читать данные, указанные на упаковке. Обращать внимание на то, чтобы в продукте не было трансжиров. Они опасны для людей с сердечными заболеваниями.

Дианова добавила, что диабетикам мороженое употреблять можно, но только то, в котором содержится немного сахара. "Эскимо таким людям подходит больше, чем, например, фруктовый лед. Во фруктовом льде много сахара. Это спровоцирует резкий скачок глюкозы в организме", – пояснила врач.

Людям, страдающим от ожирения, эксперт порекомендовала есть лакомство не чаще нескольких раз в месяц, при этом следует исключить другую молочную продукцию.

"Например, отказаться от стаканчика йогурта или другого молочного продукта в пользу обычного мороженого. Днем можно съесть его в качестве второго завтрака, но не на ночь", – заключила Дианова.

Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day) отмечают 24 января. Эту дату выбрали из-за того, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.



Соболева Илона