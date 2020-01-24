Диетолог объяснила, кому нельзя есть мороженое

Фото: depositphotos/yuliang11
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Москвой 24 рассказала, на что обращать внимание при выборе мороженого. По словам эксперта, полезнее всего обычный пломбир без глазури и различных добавок.
"Сейчас очень модно следить за натуральностью продуктов. Самое главное в отношении мороженого – это следить за добавками: чем меньше ароматизаторов, заменителей чего бы то ни было в составе, тем оно лучше. Больше всего вопросов при выборе вызывает покрытие, глазурь. К самому мороженому все меньше и меньше вопросов, поскольку производители намного тщательнее стали следить за его качеством", – сказала специалист.
Также, по словам эксперта, при выборе лакомства следует обращать внимание на различные исследования мороженого. "Можно быстро понять, кто, где и в чем конкретно грешит", – пояснила Дианова.
Врач порекомендовала не есть мороженое тем людям, которые страдают от панкреатита, воспаления двенадцатиперстной кишки и проблем с желчным пузырем. "Особенно отказаться от лакомства стоит в периоды обострения таких болезней, поскольку холодное мороженое может вызывать спазм", – отметила собеседник Москвы 24.
Дианова добавила, что диабетикам мороженое употреблять можно, но только то, в котором содержится немного сахара. "Эскимо таким людям подходит больше, чем, например, фруктовый лед. Во фруктовом льде много сахара. Это спровоцирует резкий скачок глюкозы в организме", – пояснила врач.
Людям, страдающим от ожирения, эксперт порекомендовала есть лакомство не чаще нескольких раз в месяц, при этом следует исключить другую молочную продукцию.
"Например, отказаться от стаканчика йогурта или другого молочного продукта в пользу обычного мороженого. Днем можно съесть его в качестве второго завтрака, но не на ночь", – заключила Дианова.
Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day) отмечают 24 января. Эту дату выбрали из-за того, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: