Эксперт рекомендует съедать мороженое сразу после покупки

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Специалист инспекции по качеству питания (МосГИК) Екатерина Чердакова рекомендует съедать мороженое сразу после покупки. Советом она поделилась по случаю Международного дня эскимо, передает Агентство "Москва".
Эксперт пояснила, что замораживать лакомство повторно не стоит, так как это портит вкусовые качества продукта.
Что касается хранения эскимо, то делать это можно не более шести месяцев с даты изготовления и при температуре не выше минус 18 градусов. При этом Чердакова обратила внимание, что некоторые производители могут устанавливать другие сроки.
При выборе эскимо специалист советует обратить внимание на состав: в нем не должны содержаться растительные жиры. Зато допустимы орехи, кусочки сухофруктов, ягод, фруктов, карамели и воздушного риса.
Также рекомендуется посмотреть на маркировку продукта и выбрать мороженое, соответствующее ГОСТу. Выбирая эскимо в магазине, надо ощупать упаковку и убедиться, что мороженое не имеет повреждений.
"Любые повреждения мороженого – отломившиеся кусочки, неправильная форма, испорченная упаковка – говорят о неправильной транспортировке и хранении. Дома, после вскрытия упаковки, нужно обратить внимание на то, чтобы глазурь была целая, а ее цвет соответствовал компоненту, из которого она изготовлена", – объяснила Чердакова.
Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day) отмечают 24 января. Эту дату выбрали из-за того, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в Онаве (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Специалисты Нижегородского государственного педагогического университета проанализировали предпочтения россиян при выборе мороженого. Они пришли к выводу, что самым популярным оказался пломбир.
Большинство опрошенных (75%) сказали, что любят мороженое. Причем 31% респондентов покупает мороженое каждый день. Треть отдает предпочтение белому пломбиру, четверть людей – за эскимо.
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