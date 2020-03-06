Диетолог предупредила о высоком содержании сахара во фруктовом мармеладе

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Фруктовый мармелад, который многие считают не самым калорийным продуктом, на самом деле содержит много сахара. Этой сладостью лучше не злоупотреблять, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Мармелад является лакомством, которое можно позволить себе употреблять в небольшом количестве время от времени. Его, безусловно, нельзя рассматривать в качестве источника полезных пищевых веществ, поскольку их количество весьма незначительно по сравнению с высокой калорийностью продукта", – рассказала она.

Стародубова напомнила, что потребление сахаросодержащих продуктов в избытке может обернуться ожирением и другими проблемами со здоровьем.

По ее словам, для детей можно покупать специальный мармелад, который не вреден растущему организму.

В свою очередь, специалист инспекции по качеству продукции (МосГИК) Екатерина Чердакова рассказала, что фруктово-ягодный мармелад на основе натурального сока все же полезнее желейного.

"Лучше отдавать предпочтение фруктово-ягодному мармеладу, который приготовлен на основе фруктового пюре или сока, богатого пектином. В него добавляют пюре из фруктов и ягод, что придает мармеладу яркий цвет и сильный аромат", – отметила Чердакова.

Ранее врач-диетолог Людмила Зотова назвала сладости, которые наименее вредны для здоровья. Кандидат медицинских наук включила в этот список мармелад, пастилу, зефир без химических желеобразователей и горький шоколад. По ее словам, моносладости, к примеру плитка шоколада, варенье или мед, всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк.

Наиболее вредными считаются сладости, жаренные во фритюре, дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики или торты с большим количеством крема, подчеркнула Зотова.

При выборе десерта она рекомендовала пользоваться общей формулой: чем сложнее состав сладости, тем она вреднее.

