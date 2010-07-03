Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде мандаринов и уточнила, кому их есть нельзя, сообщает "Вечерняя Москва".
Она подчеркнула, что употреблять мандарины можно и нужно. "Они содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие", – объяснила специалист.
Она обратила внимание, что цитрус особенно полезен в осенью и зимой, в сезон вирусных заболеваний.
"В этом фрукте содержится бета-каротин, предшественник витамина А, – чем ярче окраска мандарина, тем больше бета-каротина – который необходим для обновления слизистых", – уточнила Соломатина.
Медик отметила пользу мандаринов и для сердца. "Там много калия, который укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости. А в белой пленочке, которую многие выкидывают, содержится антиоксидант", – добавила она.
При этом Соломатина порекомендовала людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка воздержаться от этого фрукта. По ее словам, даже здоровый человек, съев мандарин на голодный желудок, может ощутить дискомфорт.
Опасными могут оказаться и противогрибковые средства, которыми производители часто обрабатывают кожуру мандаринов, заявила врач. Если фрукт ярко блестит, заваривать корочки фрукта не стоит, считает диетолог. По ее утверждению, лучше не пить сок, а употреблять весь мандарин целиком.
"В этом случае сахара не будут оказывать воздействия на поджелудочную, повышать уровень глюкозы – ее сдержит клетчатка, содержащаяся в дольках", – заключила специалист.
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль ранее рассказала о плюсах и минусах хурмы. Она отметила, что хурма содержит много микроэлементов и витаминов, особенно А, С и В. Эти витамины поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от инфекций. Диетолог посоветовала есть ее два–три раза в неделю, причем в свежем виде.
Однако она предупредила, что у хурмы есть мочегонный эффект. Об этом следует помнить людям с камнями в почках.
Стоит отказаться от хурмы тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой. Ограничить употребление хурмы лучше людям с диабетом.
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