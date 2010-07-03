Диетологи рассказали об укрепляющих иммунитет продуктах

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Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой и овощами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Многие считают, что цитрусовые – это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте", – заявил врач-диетолог Сергей Обложко.

По его словам, в квашенной капусте в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Она будет отличным альтернативным продуктом цитрусовым в случае повышенной кислотности у человека, считает диетолог.

Такого же мнения придерживается и профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева. По ее словам, капуста также является натуральным пробиотиком для пищеварительной системы. Кроме того, горожанам следует обратить внимание на темно-зеленые овощи, зелень, а также на морковь, брокколи и перец.

Королева считает, что для человеческого организма будет полезен и бета-каротин, который содержится в красных, оранжевых и желтых овощах. По ее словам, для получения достаточного количества бета-керотина необходимо употреблять слегка термические обработанные продукты или сырые.

Помимо этого, для иммунитета важен уровень витамина Е, считает Королева. Он содержится в орехах, растительном масле, авокадо, яичных желтках и в цельнозерновом хлебе. Она также убеждена, что в рационе питания человека должен присутствовать белок, поскольку он строит иммуноглобулины. К источникам белка можно отнести рыбу, белое мясо птицы, мясо говядины, телятину и мясо кролика.

А антибактериальными свойствами обладают такие продукты как лук, хрен, чеснок, свекла, морковь, сельдерей. В их составе содержится фитанциды, которые защищают организм от бактерий. Они также богаты растительной клетчаткой, которая выводит шлаки и чужеродные вещества из организма.

Однако насчет чеснока мнения диетологов разделились. Королева уверяет, что чеснок помогает справиться с вирусными заболеваниями, имея антибактериальное действие. Тем не менее Обложко считает, что это миф, добавив, что в борьбе с инфекциями могут больше помочь своевременное проветривание и мытье рук.

В заключении диетологи посоветовали не употреблять слишком жирную пищу, которая может навредить человеческому организму. По их словам, организм уделяет много сил на переваривание еды, что приводит к снижению иммунитета. По словам Королевой, следует ограничить потребление консервированных продуктов, маринованных, избегать копченостей, рафинированных продуктов с преобладанием насыщенных жиров в составе или трансжиров, сахара и соли, кофе и алкоголя.

