Эксперты отметили снижение интереса россиян к зимним заготовкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интерес россиян к зимним заготовкам снизился на 7% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные исследования компании "Яндекс".

Эксперты выяснили, что доля запросов про сливовое варенье и другие способы обработки этих плодов оказалась почти на треть ниже, чем осенью минувшего года. На 15% снизилась доля запросов про огурцы, баклажаны, смородину и клубнику. При этом россияне стали чаще интересоваться заготовкой груздей, цветной капусты и апельсинов.

Самыми популярными продуктами для заготовок остаются огурцы и помидоры. В списке фруктов и ягод лидируют яблоки, сливы и смородина. Про заготовки из слив чаще всего спрашивают жители Ленинградской области, а заготовкой грибов интересуются сибиряки.

В некоторых регионах есть особые продукты для заготовок. Например, соленый или маринованный папоротник – для Владивостока и Хабаровска, варенье из терна – для Ижевска, чернушки – для Москвы, ежемалина – для Махачкалы, а кизил – для жителей Краснодарского края.

Ранее специалисты напомнили, что домашние заготовки из грибов, овощей, фруктов и ягод лучше хранить не дольше года. Иначе в них может появиться плесень.

