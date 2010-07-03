Россияне назвали любимые продукты для домашних заготовок

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Самым популярным продуктом для домашней консервации оказались помидоры. В число наиболее популярных продуктов для заготовок вошли огурцы, капуста, ягоды, перец, яблоки, кабаки, морковь и баклажаны. Такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Абсолютное большинство опрошенных россиян (90%) едят консервированные продукты, сделанные в домашних условиях. Заготовки делают 85% российских семей. В селах этот показатель возрастает до 93%. Приготовлением законсервированных продуктов занимаются преимущественно люди в возрасте от 45 до 59 лет, а также старше 60 лет.

Больше половины участников опроса, которые делают домашние заготовки, используют продукты, выращенные самостоятельно. Чаще остальных продукты из собственного урожая для консервации используют жители сел и небольших городов. На рынке или в магазине продукты для заготовок покупает каждый десятый опрошенный россиянин.

Ранее министерство промышленности и торговли разработало проект закона, позволяющего направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Речь идет о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях.

