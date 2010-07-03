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Экономика

15:04

В России начнут перерабатывать просроченные продукты

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство промышленности и торговли разработало проект закона, позволяющего направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Речь идет о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях. Соответствующий документ уже направлен в правительство на согласование.

Как уточняет газета "Известия" со ссылкой на слова заместителя главы ведомства Виктора Евтухова, просроченные продукты предлагается перерабатывать при условии прохождения специальной экспертизы, которая бы подтверждала их безопасность для людей. Согласно действующему законодательству, "просрочка" приравнивается к опасной продукции, поэтому подлежит изъятию из оборота.

При этом истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами, подчеркнул чиновник. Он добавил, что такую продукцию можно использовать при изготовлении кормов для животных или удобрений.

Ранее эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций подсчитали, что каждый год россияне выбрасывают порядка 17 миллионов тонн еды стоимостью более 1,5 триллиона рублей. Испорченными и оказавшимися на помойке продуктами можно было бы год кормить 30 миллионов человек.

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