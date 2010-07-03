Профессор клиники МГУ назвал опасность отказа от мяса

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Риск геморрагического инсульта у вегетарианцев оказался ощутимо на 43% выше, чем у мясоедов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалисты из Оксфордского университета в течение 18 лет наблюдали за группой пациентов примерно в 50 тысяч человек. Среди них были мясоеды, вегетарианцы и любители рыбы.

У исследуемых зафиксировали 2820 случаев ишемической болезни сердца и 1072 случаев инсульта. У любителей мяса чаще обнаруживали ишемическую болезнь сердца, но при этом риск инфаркта не повышался. Однако отказ от мяса оказался более рискованным.

Замдиректора Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, доктор медицинских наук, профессор Симон Мацкеплишвили считает, что это можно объяснить нехваткой питательных веществ. Речь идет о витаминах, незаменимых аминокислотах, омега-3 жирных кислотах и микроэлементах.

При этом отмечается, что профилактикой инсультов мясо служить не может. Его правильнее рассматривать как продукт, необходимый для поддержания здоровья, полагают специалисты.

Врач-эндокринолог, диетолог-нутрициолог Алексей Калинчев объяснил, что вегетарианство провоцирует неправильный обмен веществ. Это приводит к повышению гомоцистеина (серосодержащей аминокислоты) в плазме крови, что чревато хроническим воспалению эндотелия (внутренней поверхности сосудов). Из-за этого повышается риск инсульта.

Замдиректора Научного центра неврологии доктор медицинских наук профессор Маринэ Танашян обратила внимание, что исследование носит наблюдательный характер. Риск инсульта у вегетарианцев предстоит изучить дополнительно.

Ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии ранее подсчитали, что переход трех европейских стран на вегетарианство сократит вдвое расход пресной воды. Больше всего пресной воды потребляют жители Франции – 3 861 литр на человека в день. В Великобритании и Германии тратят меньше – 2 757 литров и 2 929 литров воды на человека в день.