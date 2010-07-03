Красное мясо повышает риск развития рака – ученые

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Любовь к красному мясу может привести к раку, сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые, исследовав пищевые привычки европейцев, сообщает РИА Новости.

В течение 13 лет исследователи наблюдали почти за полумиллионом человек. Оказалось, что вероятность умереть молодым была на 4% выше у тех, кто съедал более 160 граммов мясных продуктов в день, чем у ограничившихся 20 граммами.

За время наблюдений умер каждый 17-й доброволец. Почти 10 тысяч скончались от рака, 5,5 тысячи – от заболеваний сердца и сосудов. Однако исследуемые не только ели мясо, но и страдали ожирением, курили и имели другие вредные привычки.

Тогда ученые нашли идеальную группу участников – прихожан одной из протестантских церквей. Наблюдения за 96 тысячами верующих, большая часть которых придерживалась вегетарианства, велись несколько лет.

За период исследований от разных причин скончалось около 8 тысяч человек, 2,5 тысячи – от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом мясоеды умирали чаще вегетарианцев.

Если перенести полученные результаты на всю человеческую популяцию, то окажется, что примерно 6,3% ранних смертей от всех причин и 9% от инфарктов и инсультов – результат регулярного употребления мяса.

Молекулярные биологи из США объясняют пагубное влияние красного мяса на организм особенностями пищеварения. В мясе и печени содержатся холин, лецитин и карнитин, при переваривании которых образуется триметиламин N-оксид. Это вещество связывают с развитием атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2015 году ВОЗ признала продукты из говядины, баранины и свинины канцерогенами. Отмечалось, что регулярное употребление красного мяса может привести к раку кишечника и колоректальному раку. Также прослеживается связь между употреблением мяса и раком поджелудочной железы и простаты.

Вероятность заболеть раком кишечника на 20% выше у тех, кто ежедневно съедает 76 граммов красного и переработанного мяса, чем у тех, кто ограничивается всего 20 граммами. Полный отказ от мяса почти на 35% снижает вероятность возникновения рака прямой кишки у женщин.

При этом совсем отказываться от мясных продуктов нельзя. Многие полезные вещества, содержащиеся в нем, например витамин В12, усваиваются лучше, чем их растительные аналоги. Также красное мясо в средиземноморской диете снижает риск развития рассеянного склероза. Профилактический эффект достигается благодаря белку, железу, калию, витамину D и витаминам группы В.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что на возникновение рака влияет образ жизни. Главные причины онкологии – курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.