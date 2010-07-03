Главный онколог Минздрава назвал факторы развития рака

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Факторами, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, являются курение, алкоголь и вирус папилломы человека, рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.
"Мы должны понимать, что примерно 15% – это наш генотип, а все остальное – это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано ВОЗ", – приводит слова онколога ТАСС.
По его словам, также рак могут спровоцировать химические вещества, например, асбест или красители. В ряде случаев, развитию онкологии способствует чрезмерное употребление красного мяса.
Каприн подчеркнул, что наблюдается сокращение числа курящих россиян. Он выразил мнение, через пять-семь лет ожидается рост продолжительности жизни и снижение заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением.
Ранее было представлено исследование, которое провела международная группа ученых. Авторы проанализировали данные 160 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны мира за последние 10 лет и пришли к выводу, что рак стал основной причиной смертности в странах с высоким уровнем доходов населения.
Страны были разделены на три группы. В первую вошли Швеция, Саудовская Аравия, Канада, ОАЭ. Во вторую – Аргентина, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Иран, Малайзия, Палестина, Филиппины, Польша, ЮАР, Турция. В третью – Зимбабве, Танзания, Пакистан, Бангладеш, Индия.
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