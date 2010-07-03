Названа основная причина смертей в развитых странах

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Рак стал основной причиной смертности в странах с высоким уровнем доходов населения. Такие выводы сделала международная группа ученых. Результаты исследования приведены в научном журнале The Lancet.

Авторы проанализировали данные 160 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны мира за последние 10 лет. Страны были разделены на три группы. В первую вошли Швеция, Саудовская Аравия, Канада, Объединенные Арабские Эмираты. Во вторую – Аргентина, Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Иран, Малайзия, Палестина, Филиппины, Польша, ЮАР, Турция. В третью – Зимбабве, Танзания, Пакистан, Бангладеш, Индия.

В странах с высоким уровнем доходов рак как причина смертности почти вдвое превысила сердечно-сосудистые заболевания (ранее они занимали первое место в списке причин). Также в этих странах часто встречаются случаи хронических болезней легких и разного травматизма.

В странах с низким уровнем дохода основной причиной смертности стали сердечно-сосудистые заболевания. Общая смертность в этих странах в четыре раза выше, чем в первой группе, и в два раза выше, чем в странах со средним доходом.

"В ближайшие десятилетия онкологические заболевания могут выйти на первый план в мире", – сказал профессор университета Лаваля (Канада) Жиль Деганэ.

Ученые отмечают, что если посмотреть на статистику по всему миру, то самой частой причиной смерти среди населения Земли являются различные болезни сердца.

Ранее ученые из Дании и Австралии заявили, что продукты, в которых содержатся флавоноиды, могут предостеречь людей от появления злокачественных новообразований. Флавоноиды содержатся в зеленом чае, цитрусовых, темном шоколаде, чернике, петрушке, арахисе, красном вине.

