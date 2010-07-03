Специалисты напомнили об опасности домашних грибных консервов

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В домашних условиях опасно готовить грибные консервы. Нет возможности подвергнуть их воздействию температуры, необходимой для уничтожения спор ботулизма. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области.

"При отсутствии кислорода в продуктах домашней консервации начинается развитие спор с выделением ботулотоксината – одного из самых опасных ядов, вызывающих при несвоевременной диагностике и отсутствии специализированного лечения смертельный исход пострадавшего. Для заготовок лучше использовать способ замораживания свежих или предварительно отваренных грибов или соление с негерметичной укупоркой тары", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Ежегодно в Московской области регистрируется 10-15 случаев отравления грибами. Как правило, люди не соблюдают требования к обработке грибов.

По правилам, их нужно разбирать и подвергать кулинарной обработке в течение суток. Эксперты напомнили, что грибы – это белок, и процессы гниения начинаются в них быстро.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов. Специалисты отмечают, что на упаковке должна быть маркировка с информацией о наименовании продукции, месте нахождения изготовителя, дата производства, срок годности, состав, условия хранения, пищевая ценность, масса нетто.

