Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.

"Консервы являются одной из групп пищевых продуктов, в которых наиболее часто выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющих качество продукции. По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10 процентов", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты отмечают, что на упаковке должна быть маркировка с информацией о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя. Также на упаковке должна быть дата производства, срок годности, состав, условия хранения, пищевая ценность и масса нетто.

"Обязательно на упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что маркировка должна быть понятна потребителю. В случае если консервы были сделаны из мороженой рыбной продукции, в маркировке должно быть это указано.

Кроме того, в преддверии майских праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору продуктов для отдыха на природе. Уточняется, что даже самая качественно произведенная скоропортящаяся продукция может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

В ведомстве также советуют быть максимально бдительными при приобретении полуфабрикатов.