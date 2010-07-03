Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
"Консервы являются одной из групп пищевых продуктов, в которых наиболее часто выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим показателям, определяющих качество продукции. По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10 процентов", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты отмечают, что на упаковке должна быть маркировка с информацией о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя. Также на упаковке должна быть дата производства, срок годности, состав, условия хранения, пищевая ценность и масса нетто.
"Обязательно на упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что маркировка должна быть понятна потребителю. В случае если консервы были сделаны из мороженой рыбной продукции, в маркировке должно быть это указано.
Кроме того, в преддверии майских праздников специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору продуктов для отдыха на природе. Уточняется, что даже самая качественно произведенная скоропортящаяся продукция может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
В ведомстве также советуют быть максимально бдительными при приобретении полуфабрикатов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.