Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов для отдыха на природе

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в преддверии майских праздников дала рекомендации по выбору продуктов для отдыха на природе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Московской области.

В пресс-службе напомнили о правильном хранении продуктов, отметив, что даже самая качественно произведенная скоропортящаяся продукция может привести к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. "Если вы видите территорию, замусоренную окурками, использованной тарой, давно не приводившиеся в порядок стены и немытые, пыльные окна, то в такое предприятие лучше не заходить", – отмечают в ведомстве.

При этом они уточняют, что следует также обратить внимание на сотрудников предприятия торговли. "Если продавец стоит в замызганной спецодежде, с грязной головой и с траурной каймой под ногтями, разворачивайтесь и уходите", – отмечают в пресс-службе.

Если же предприятие имеет хороший облик, то в таком случае следует заострить свое внимание на холодильных камерах. Для этого следует обратить внимание на термометры, которые должны находиться в каждой камере. При этом там уточняют, что не стоит забывать об условиях хранения, о которых должно сообщаться на этикетке товара.

В ведомстве также советуют быть максимально бдительными при приобретении полуфабрикатов. Они отмечают, что при раскладке товара зачастую половина продукции находится в разном положении: находящиеся на поверхности продукты начинают размораживаться, а значит портиться.

При этом они отмечают, что еще хуже обстоят дела при покупке развесных замороженных полуфабрикатов, поскольку на них нет информации о производителе, дате выработки продукции, а также сроках реализации и условиях хранения.

Кроме того, в ведомстве уточняют, что продукцию следует приобретать только в специализированных местах. В таких магазинах сохраняются условия для правильной выкладки товара и для соблюдения личной гигиены продавцов.

Особое внимание сотрудники уделяют мороженному. По их словам, зачастую в холодильных камерах не соблюдают температурный режим, из-за чего происходит скачек температуры, а следствием получается "неприятная консистенция – ощущение песка на зубах". Такое действие происходит, когда мороженное отправляют на повторную заморозку.

В завершение в надзорном ведомстве рекомендовали обратить внимание на сроки годности продукта. Они отмечают, что зачастую в магазинах сотрудники выкладывают на самое видное место товары с уже истекшим сроком годности.

"Если вы все же решили устроить пикник с домашней едой, обеспечьте ее хранение в сумке-холодильнике, не забудьте взять с собой мытые овощи, зелень, разовую посуду и несколько бутылок с чистой водой для мытья рук", – подытожили в Роспотребнадзоре.