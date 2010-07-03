Более 60% россиян проведут майские праздники дома

Большинство россиян планируют провести майские праздники дома, сообщил журналистам директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
По его словам, участникам исследования задавали вопрос, где бы они хотели провести выходные, приуроченные к майским праздникам, передает Агентство "Москва".
В итоге 63% россиян признались, что планов у них нет, и, скорее всего, они останутся дома. 35% граждан предполагают пространственную активность, к примеру, выехать на дачу.
6% опрошенных граждан планируют посетить другие города России, еще 4% рассчитывают провести эти дни за пределами России и стран СНГ. 2% россиян хотели бы провести каникулы в Крыму, а 4% затруднились ответить.
Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Длинные каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля. В связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая в РФ будут отдыхать пять дней подряд – с 1 по 5 мая включительно. 9 Мая в этом году выпадает на четверг, так что ожидаются короткая рабочая неделя и длинные выходные.
Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни – с 9 по 12 мая включительно. 30 апреля и 8 мая – предпраздничные дни, их продолжительность будет короче на час.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителям столичного региона лучше не заниматься огородными посадками в майские праздники из-за возможных заморозков в европейской части страны.
В Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя. Спиртное нельзя будет купить в магазинах рядом с местами массовых гуляний.
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