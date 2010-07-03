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11:23

Просто праздник: длинные выходные ждут россиян в мае

общество

11:23

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая на грядущих праздниках, передает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Длинные каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля. В связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая в РФ будут отдыхать пять дней подряд – с 1 по 5 мая включительно. 9 Мая в этом году выпадает на четверг, так что ожидаются короткая рабочая неделя и длинные выходные.

Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни – с 9 по 12 мая включительно. 30 апреля и 8 мая – предпраздничные дни, их продолжительность будет короче на час.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителям столичного региона лучше не заниматься огородными посадками в майские праздники из-за возможных заморозков в европейской части страны.

В Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя. Спиртное нельзя будет купить в магазинах рядом с местами массовых гуляний.

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общество

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