Москвичам запретили сажать картошку в майские праздники

Фото: depositphotos/EdwardSV

Жителям столичного региона не рекомендуется заниматься огородными посадками в майские праздники из-за возможных заморозков в европейской части России, рассказал Агентству "Москва" глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, предостережение относится к умеренным широтам, поскольку в Центрально-Черноземных областях, Южном и Северо-Кавказском округах заморозков ждать не приходится.

Вильфанд уточнил, что "в течение каждого третьего года в 33% случаев в первой декаде мая бывают заморозки". Вместе с тем он отметил, что прогноз среднемесячной температуры на европейской части будет около или чуть выше нормы.

На пятницу, 22 марта, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Прогнозируется ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.

Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна гололедица. Столбики термометров покажут 2–4 градуса выше нуля, по области – 0–5 градусов.