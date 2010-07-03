Москвичам запретили сажать картошку в майские праздники

Жителям столичного региона не рекомендуется заниматься огородными посадками в майские праздники из-за возможных заморозков в европейской части России, рассказал Агентству "Москва" глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, предостережение относится к умеренным широтам, поскольку в Центрально-Черноземных областях, Южном и Северо-Кавказском округах заморозков ждать не приходится.
Вильфанд уточнил, что "в течение каждого третьего года в 33% случаев в первой декаде мая бывают заморозки". Вместе с тем он отметил, что прогноз среднемесячной температуры на европейской части будет около или чуть выше нормы.
На пятницу, 22 марта, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Прогнозируется ветер с порывами до 12–17 метров в секунду.
Также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна гололедица. Столбики термометров покажут 2–4 градуса выше нуля, по области – 0–5 градусов.
Пасмурная погода ожидается в столичном регионе 21 марта
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