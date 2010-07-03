Продажу алкоголя ограничат в Москве в майские праздники

В период майских праздников в столице ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре, в том числе сока, минеральной воды и лимонада, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Спиртное нельзя будет купить в магазинах, расположенных рядом с местами массовых гуляний.
Ограничения будут действовать 1, 2 и 3 мая, а также 9 и 10 мая. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы объяснили эту меру профилактикой травм и различных правонарушений в праздники.
Длинные выходные ждут россиян с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Они связаны с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. На майские выходные в городе традиционно запланировано огромное количество праздничных мероприятий. С 1 по 12 мая в столице пройдет музыкальный фестиваль "Московская весна a cappella".
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