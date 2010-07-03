Врач-диетолог перечислила самые вредные сладости

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, какие кондитерские изделия и сладости лучше не покупать, чтобы не нанести вреда организму.

По словам специалиста, не следует выбирать сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры. Их используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир". Его добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла, смешивая с подсластителями и синтетическими ароматизаторами.

Будет полезно отказаться от пончиков с начинкой. Их готовят в кипящем масле, а в начинку чаще всего добавляют химические вещества, имитирующие вкус. Не следует покупать сладости к яркой окраской и резким запахом.

"Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное – просто "бомба" для желудка", – цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать кондитерские изделия. Покупать сладости советуют только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции. Это должны быть проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины.

