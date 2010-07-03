Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
в Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать кондитерские изделия, сообщает пресс-служба ведомства.
Покупать сладости советуют только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции. В частности, это должны быть проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины.
Предпочтение лучше отдавать продукции, изготавливаемой на местных фабриках, поскольку импортный товар слишком долго транспортируется, в связи с чем производители специально увеличивают срок годности продукции за счет консервантов.
Покупая кондитерские изделия, нужно внимательно читать этикетку, обращая внимание на дату изготовления и срок реализации кондитерского изделия. Перед тем, как купить торт, обязательно нужно прочитать его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель заменил натуральные компоненты на искусственные.
Также важно обращать внимание на условия транспортировки и хранения. По правилам, кондитерские изделия перевозят в закрытых лотках в специальных закрытых машинах или фургонах, оборудованных полками.
Кремовые кондитерские изделия должны быть уложены в контейнеры или лотки с крышками. При приемке кондитерских изделий с кремом нельзя перекладывать их из лотков поставщика, а также продавать в неупакованном виде.
Ранее сообщалось, что риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты. Повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта связан с высоким уровнем потребления трансжиров.
Специалисты Роскачества не рекомендовали родителям часто кормить ребенка сухими завтраками, такими как хлопья, шоколадные шарики и звездочки. По словам экспертов, эти продукты содержат большое количество сахара.
В Роскачестве предупредили, что "регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета и ожирения".
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