Израиль атаковал склады с оружием "Хезболлы" под жилыми домами в Бейруте

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В ночь на воскресенье, 6 октября, ВВС Израиля нанесли удары по жилым домам, расположенным в столице Ливана. По данным Армии обороны страны (ЦАХАЛ), под ними находились склады с оружием и прочие объекты инфраструктуры ливанского шиитского движения "Хезболла".

Перед началом атаки израильские военные предприняли "многочисленные шаги по снижению риска причинения вреда гражданским лицам". Население этого района ливанской столицы было заранее оповещено о готовящемся ударе, указали в пресс-службе ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, "Хезболла" целенаправленно размещает свои объекты по производству оружия под жилыми домами в центре города, подвергая таким образом риску мирных жителей этого района.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Только за 4 октября жертвами израильских авиаударов, включая жителей столичного Бейрута, стали 25 человек, а еще 127 получили ранения.