AFP: число погибших в результате удара Израиля по мечети в секторе Газа возросло до 21

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Число погибших в результате удара Израиля по мечети, где в этот момент находились перемещенные лица, в центральной части сектора Газа увеличилось до 21, сообщает агентство AFP со ссылкой на спасателей.

Этот удар Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ночью в воскресенье, 6 октября. Целями атаки стали здания школы и мечети, расположенные в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. По данным военных, в них находились командные центры радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее сообщалось о 16 погибших. На тот момент в ЦАХАЛ подчеркнули, что погибшие в мечети планировали и исполняли террористические атаки, целью которых становился Израиль.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия обороны начала операцию "Железные мечи".

Конфликт получил новый виток развития в сентябре 2024 года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".