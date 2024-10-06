Al Jazeera: как минимум 16 человек погибли при ударе ВС Израиля по мечети в Газе

06 октября, 04:31Политика
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Ilia Yefimovich
По меньшей мере 16 человек погибли в результате удара израильских вооруженных сил по мечети в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Согласно данным телеканала, в мечети находились перемещенные лица.
Пресс-служба армии Израиля, в свою очередь, утверждает, что в мечети был расположен командный пункт радикального палестинского движения ХАМАС.
"Эти командно-контрольные центры использовались террористами ХАМАС для планирования и осуществления террористических атак против сил Армии обороны Израиля и Государства Израиль", – заявили в армии.
Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская армия обороны начала операцию "Железные мечи".
Конфликт получил новый виток развития в сентябре 2024 года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы".
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