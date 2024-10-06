Трамп заявил, что над США смеется весь мир

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США превратились в посмешище, и это необходимо изменить, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп. Он высказался об этом в ходе предвыборного митинга, который состоялся 5 октября в Батлере, штат Пенсильвания.

"Весь мир уважал нас. Они уважали нас больше, чем когда-либо, а теперь смеются над нами. Мы не можем этого допустить", – цитирует американского политика ТАСС.

Трамп также подчеркнул, что в случае победы на предстоящих выборах он предпримет усилия для изменения ситуации. По словам политика, он создаст условия для открытия лучших образовательных учреждений, а также закроет границы для нелегальных мигрантов и выстроит государство, которое необходимо уважать.

По мнению Трампа, главной угрозой для США является не Россия, Китай или КНДР, а нынешняя демократическая администрация. Он аргументировал свою позицию тем, что наиболее опасные угрозы всегда исходят изнутри.

Именно в Батлере на Трампа было совершено первое покушение. Это произошло в июле 2024 года. В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, а на крышах за обстановкой следили снайперы.