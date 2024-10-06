Трамп прибыл на предвыборный митинг в Батлере, где ранее произошло покушение на него

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Экс-президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу прибыл в Батлер, штат Пенсильвания, где в июле на него было совершено покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

В этот раз безопасность мероприятия была существенно усилена, а на крышах за обстановкой следят снайперы.

К предвыборному митингу кандидата присоединился американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Выступая со сцены, Маск заявил, что Трамп должен выиграть, чтобы сохранить Конституцию и сохранить демократию в Америке

Первое покушение произошло 13 июля во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.