ФБР допросило членов семьи и бывших коллег подозреваемого в покушении на Трампа

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что рамках расследования попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа были допрошены семь человек, включая членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого. Об этом со ссылкой на заявление специального агента ФБР Джеффри Велтри сообщает ТАСС.

"Мы допросили семь гражданских свидетелей <...>. Наши отделения ФБР начали допрос нескольких членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого", – рассказал Велтри на пресс-конференции.

Агент ФБР также сообщил, что служба изучает публичные заявления подозреваемого Райана Уэсли Рута о том, что тот хотел завербовать афганских солдат и других людей для участия в украинском конфликте. ФБР уже направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Личность задержанного удалось установить. Им оказался 58-летний Райан Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.

