CNN: покушения на Трампа говорят о тенденции к насилию в американской политике

Фото: depositphotos/actionsports

Два покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во время предвыборной кампании говорят о возникающей в американской политике "скрытой тенденции к насилию". Таким мнением поделилась телекомпания CNN.

Сложившаяся ситуация усложняется легкой доступностью граждан США к огнестрельному оружию, сообщили там. CNN отмечает, что такие инциденты во время президентской гонки могут завести Америку еще дальше "по темному пути".

15 сентября в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида была совершена новая попытка покушения на Дональда Трампа.

Американец Райан Уэсли Рут просунул дуло своего автомата сквозь цепную ограду у гольф-клуба экс-президента США. Однако сотрудники секретной службы вовремя заметили мужчину и открыли по нему огонь. В момент инцидента Трамп находился в 270–450 метрах от места стрельбы.

Кроме того, 13 июля во время выступления Трампа перед сторонниками в городе Батлере внезапно раздались звуки выстрелов, после которых политик приложил руку к правому уху и присел за трибуну. Охране удалось вывести Трампа со сцены, у него было окровавлено ухо.