Новая попытка покушения совершена на Трампа, заявила конгрессмен Грин

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Новая попытка покушения совершена на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщила член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин.

"Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения <...>. Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить", – написала она на своей странице в соцсети X.

При этом журналисты издания New York Post, сославшись на свои источники, уточнили, что Трамп не был мишенью. По информации СМИ, инцидент со стрельбой случился за пределами гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида между двумя неназванными людьми.

Кроме того, один из стрелков был задержан правоохранителями, написал на своей странице в соцсети сын экс-президента Дональд Трамп – младший. Он сослался на данные местной полиции и уточнил, что в кустах нашли автомат АК-47.

Похожий случай случился 13 июля, когда на Трампа во время его предвыборного выступления было совершено покушение. Несколько выстрелов прозвучало в тот момент, когда политик произносил свою речь. У Трампа оказалось окровавлено ухо, также пострадали два зрителя, а еще один – погиб. Стрелявший был ликвидирован.

