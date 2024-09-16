Песков назвал напряженной обстановку в США перед выборами

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Напряженная обстановка наблюдается в США перед выборами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя покушение на экс-президента Штатов Дональда Трампа.

"Мы за этим внимательно наблюдаем, но мы никоим образом в это никогда не вмешивались и не вмешиваемся сейчас", – указал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что установление связей подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной должно быть головной болью спецслужб Вашингтона, а не Москвы.

"В любом случае игра с огнем имеет свои последствия", – заключил политик.

Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября, возле гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. 58-летний Райан Рут просунул в ограду автомат AK-47 с оптическим прицелом, однако его остановил сотрудник секретной службы США, который открыл по нему огонь.

Злоумышленник планировал покинуть место инцидента на авто, но полиции удалось его задержать и заключить под стражу. Местные СМИ утверждают, что подозреваемый в покушении на Трампа неоднократно выступал в поддержку Украины и Демпартии США. Сам экс-президент не пострадал.

