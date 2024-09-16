Илон Маск прокомментировал повторное покушение на Трампа

Фото: Martin County Sheriff's Office via AP

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал на своей странице в соцсети X повторное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Предприниматель задался вопросом о том, по какой причине никто не предпринимал попыток убить представителей Демократической партии – нынешнего американского лидера Джо Байдена и вице-президента США, кандидата на пост главы государства Камалу Харрис.

При этом, по словам Маска, Байден "в любом случае превратился в ходячий труп".

О новой попытке покушения на Трампа стало известно вечером 15 сентября. Все началось со звуков стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Позже сотрудники секретной службы открыли огонь по подозреваемому и задержали его. В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Задержанным оказался 58-летний Райан Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и Демпартии США. По неподтвержденным данным, он также принимал участие в вербовке американцев для участия в боях против России в зоне СВО.