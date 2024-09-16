Шериф Брэдшоу: Трамп был в 270–450 метрах от места стрельбы около его гольф-клуба

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Стрельба около гольф-клуба бывшего президента США Дональда Трампа произошла примерно в 270–450 метрах от политика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу.

"Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние", – добавил шериф.

Брэдшоу подчеркнул, что меры безопасности, которые были приняты вокруг гольф-клуба, соответствуют статусу Трампа в качестве кандидата в президенты США. Если бы он был действующим президентом, то его охраняли бы тщательнее, отметил он.

Новая попытка покушения на Трампа произошла в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, около гольф-клуба политика. Сам Трамп остался цел и невредим. В свою очередь, секретная служба США подтвердила задержание стрелявшего. В кустах недалеко от места ЧП обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

Кроме того, Федеральное бюро расследований (ФБР) США подключилось к расследованию инцидента.