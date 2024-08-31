Newsweek: спецслужбы задержали нарушителя на митинге Трампа

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Сотрудники службы безопасности 30 августа задержали мужчину, предположительно, пытавшегося пробиться на сцену во время выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в штате Пенсильвания, передает журнал Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей.

Трамп проводил митинг перед своими сторонниками в городе Джонстауне, когда нарушитель перескочил барьер, отделявший основную зону от сектора для журналистов. Спецслужбы оперативно отреагировали, повалив его на землю и применив к нему электрошокер.

По описанию издания, злоумышленником оказался бородатый мужчина в солнцезащитных очках. Правоохранители взяли его под стражу, при этом его имя и потенциальные мотивы не уточнили. Впоследствии его отпустили на свободу.

Инцидент произошел в том же штате, где 13 июля на Трампа во время его предвыборного выступления было совершено покушение. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали.

Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а Федеральное бюро расследований страны установило личность злоумышленника. Позже спецслужбы сообщили, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку.