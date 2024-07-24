WP: секретная служба США посоветовала Трампу проводить митинги на закрытых площадках

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Секретная служба США после покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа рекомендовала ему проводить предвыборные митинги только на крытых площадках. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post.

По данным газеты, после покушения на митинге в Батлере сотрудники Секретной службы рекомендовали Трампу и его предвыборному штабу в целях безопасности "прекратить организацию крупных митингов и других мероприятий с большим числом посетителей на открытом воздухе".

Источники газеты сообщают, что в предвыборном штабе Трампа "подыскивают крытые площадки, такие как баскетбольные стадионы", которые могут вместить несколько тысяч зрителей и не планируют проведение мероприятий на открытом воздухе.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, в него несколько раз выстрелили. Охрана быстро увела Трампа со сцены с окровавленным ухом.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило его личность – злоумышленником оказался 20-летний Мэтью Крукс из штата Пенсильвания.

По последним данным, Секретная служба была в курсе неоднозначного поведения Крукса еще за час до покушения на бывшего президента США. Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо рассказал, что сотрудники спецслужб определили молодого человека как подозрительного из-за наличия дальномера и рюкзака. Однако позже Секретная служба потеряла его из виду.